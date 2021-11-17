Пограничники задержали скрывавшегося на подконтрольной Украине территории боевика территории

Сотрудники контрразведки задержали на линии разграничения на Донбассе боевика прокремлевской террористической организации ЛНР.

При этом, как установили в СБУ, приспешник оккупантов активно участвовал в обстрелах позиций Объединенных сил на территории Бахмутского района из крупнокалиберного пулемета Утес.

Кроме того, боевик являлся вторым номером в гранатометном расчете.

– У задержанного обнаружили так называемые военный билет ЛНР и временное удостоверение жителя ОРДЛО, а также снаряженный магазин от автомата Калашникова, – сообщили в Службе безопасности Украины.

В ходе задержания у боевика обнаружено:

«военный билет ЛНР»,

«временное удостоверение» жителя ОРДЛО,

снаряженный магазин от автомата Калашникова.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Также решают вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.