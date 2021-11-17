Пограничники задержали скрывавшегося на подконтрольной Украине территории боевика территории

Сотрудники контрразведки задержали на линии разграничения на Донбассе боевика прокремлевской террористической организации ЛНР.
При этом, как установили в СБУ, приспешник оккупантов активно участвовал в обстрелах позиций Объединенных сил на территории Бахмутского района из крупнокалиберного пулемета Утес.
Кроме того, боевик являлся вторым номером в гранатометном расчете.
– У задержанного обнаружили так называемые военный билет ЛНР и временное удостоверение жителя ОРДЛО, а также снаряженный магазин от автомата Калашникова, – сообщили в Службе безопасности Украины.
В ходе задержания у боевика обнаружено:
- «военный билет ЛНР»,
- «временное удостоверение» жителя ОРДЛО,
- снаряженный магазин от автомата Калашникова.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Также решают вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.