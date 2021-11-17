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Факты / Украина

Пограничники задержали скрывавшегося на подконтрольной Украине территории боевика территории

Абрамова Юлия редактор ленты
Пограничники задержали скрывавшегося на подконтрольной Украине территории боевика территории

Сотрудники контрразведки задержали на линии разграничения на Донбассе боевика прокремлевской террористической организации ЛНР.

При этом, как установили в СБУ, приспешник оккупантов активно участвовал в обстрелах позиций Объединенных сил на территории Бахмутского района из крупнокалиберного пулемета Утес.

Кроме того, боевик являлся вторым номером в гранатометном расчете.

– У задержанного обнаружили так называемые военный билет ЛНР и временное удостоверение жителя ОРДЛО, а также снаряженный магазин от автомата Калашникова, – сообщили в Службе безопасности Украины.

В ходе задержания у боевика обнаружено:

  • «военный билет ЛНР»,
  • «временное удостоверение» жителя ОРДЛО,
  • снаряженный магазин от автомата Калашникова.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Также решают вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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