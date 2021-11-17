Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Ракета Vega с украинским двигателем доставила спутники на орбиту

Анастасия Гевко редактор ленты
Ракета Vega с украинским двигателем доставила спутники на орбиту

Очередной запуск европейской ракеты легкого класса Vega с украинским двигателем прошел успешно. По заказу министерства обороны Франции она доставила на орбиту три разведывательных спутника.

Vega уже в третий раз стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Один из ее двигателей был разработан украинским конструкторским бюро Южное и изготовлен Южным машиностроительным заводом. Этот двигатель, в частности, обеспечивает возможность разводить спутники на разные орбиты.

Украина присоединилась к созданию ракеты-носителя Vega в сотрудничестве с итальянской компанией Avio. 

КБ Южное получило право на поставку двигателя для ракеты в 2004 году, на реализацию проекта ушло около шести лет.

Украинские двигатели РД-843 начали передавать итальянской компании в апреле 2010 года. 

В 2017 году состоялся первый запуск ракеты Vega с космодрома Куру во Франции.

С тех пор прошло более 15 успешных запусков ракеты-носителя Vega.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка