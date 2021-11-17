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Факты / Украина

Ввоз оборудования для изготовления вакцин и лекарств против коронавируса освободили от НДС

Анастасия Гевко редактор ленты
Денис Шмигаль

Ввоз в Украину оборудования для изготовления вакцин и лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, освободили от НДС. 

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что решение приняли для того, чтобы позволить украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки.

– Для государства – это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран в отношении их поставок, – сказано в заявлении Шмыгаля.

Ранее премьер-министр сообщил, что Украина вышла на плато заболеваемости Covid-19: во многих областях снижается и количество новых случаев инфицирования, и число госпитализаций.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Правительственный портал

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