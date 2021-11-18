Международный газовый фонд можно создать на базе хранилищ Украины – Минэнерго

Украина предлагает создать Международный газовый фонд на базе своих хранилищ. Он будет использоваться в кризисных ситуациях и поможет снизить риск чрезмерной зависимости Европы от Газпрома.

Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

– Если мы сможем объединить усилия и действовать в наших общих интересах, это поможет противодействовать тактическим движениям со стороны России. Нам удастся отстоять европейские ценности, которые Россия подвергает сомнению, а также создать гибкий и удобный для потребителей рынок, который не сможет быть предметом манипуляций, – сообщил он.

Таким образом, Украина предложила концепцию, которая получила название Региональное партнерство по энергетической безопасности.

В краткосрочной перспективе она предусматривает обеспечение дополнительных потоков газа в район Баумгартена этой зимой по украинскому маршруту.

В долгосрочной – будут разработаны коммерчески привлекательные условия для доставки газа из дополнительных источников в район Баумгартена, в частности – для резервных хранилищ газа.

Министр добавил, что Украина готова предоставить скидку на тарифы своего оператора ГТС.

– Уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы. Однако речь идет не о финансах, а о безопасности поставок газа и готовности Украины ее обеспечить, – сообщил Галущенко.

Ранее в Газпроме сообщили, что не планируют увеличивать транзит газа в ЕС через Украину.

Перед этим глава Газпрома Алексей Миллер пообещал, что компания перевыполнит план транзита газа в европейские подземные хранилища через территорию Украины.

11 ноября Газпром вернул транзит газа через Украину к контрактным объемам – 109 млн куб. м газа в сутки.

Но при этом в компании подчеркнули, что дополнительные объемы, превышающие транзитный контракт, Газпром не забронировал.