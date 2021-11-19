Спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что из-за военного наращивания России на украинской границе временно прекратились консультации с США по расширению нормандского формата.

– Сейчас военная угроза на наших границах больше интересует наших союзников. Конечно, Россия – если она катает 100 тысяч военных по нашим границам – не будет говорить о расширении нормандского формата, устраивая демарши, – сказал Арестович.

Он уточнил, что США воспринимают очень серьезно угрозу со стороны России.

В частности, об этом в последнее время очень часто стал говорить госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что все происходящее на границах похоже на операцию для совершения дезинформации Украины.

– Оно может перейти в большую угрозу, говорим и мы, и американцы. Зачем проводится дезинформационная операция? Чтобы не было понятно намерения сторон. То есть, это операция-прикрытие, – считает Арестович.

По его словам, министр обороны Украины Алексей Резников проводит встречи и консультации с американскими и британскими коллегами по этому вопросу.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью каналу ICTV что то, состоится ли встреча на уровне глав государств в формате нормандской четверки, зависит от РФ.

Также Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Джо Байденом проходили обсуждения возможности участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на Донбассе.

Президент утверждал, что Байден консультировался с российскими коллегами по поводу нормандского формата.