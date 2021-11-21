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Факты / Украина

Акция по случаю Дня Достоинства и Свободы возле Офиса президента завершилась — Нацполиция

Абрамова Юлия редактор ленты
Нацполіція Черкаської області_автомобіль Нацполіція

Акция по случаю Дня Достоинства и Свободы, которая проходила на улице Банковой возле офиса президента, завершилась.

По состоянию на 19.40 после часового пикета участники начали расходиться.

У Офса президента периодически происходили столкновения правоохранителей и участников, которые хотели беспрепятственно пройти границу, поскольку полиция пропускала в здание только после осмотра.

– Акция продолжалась у стен Офиса президента, ситуация была спокойная, инцидентов не было. Пока акция завершилась, осталось несколько десятков участников, — сообщили в Национальной полиции.

По информации правоохранителей, около 19.00 было недоразумение со стороны участников акции из-за просьбы осмотра.

Тех, кто отказался пройти досмотр, в Офис президента полиция не пропустила.

— Те, кто осмотр прошли, беспрепятственно продолжили акцию возле Офиса президента, — добавили полицейские.

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Напомним, в центре центра столицы состоялось шествие от Майдана Незалежности к мемориалу на аллее Героев Небесной Сотни. Здесь собралось несколько тысяч человек.

Источник: Нацполиция

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