Дождь, мокрый снег и сильный ветер: погода в Украине 23 ноября

Погода в Украине во вторник, 23 ноября, будет холодной, в большинстве регионов пройдет снег и мокрый снег с дождем. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с. Подробный прогноз погоды на 23 ноября, смотрите в материале.

Погода в Украине 23 ноября

На юге Украины во вторник, 23 ноября, днем ​​дождь, температура будет колебаться от +4 до +11, ночью похолодает до +2, +8.

На востоке также ожидаются осадки и днем, и ночью — снег и мокрый снег с дождем. В дневное время суток столбик термометра будет показывать от 0 до +4, ночью опустится до +3, -3.

В северных регионах 23 ноября облачно с прояснениями, ночью ожидается снег. В дневные часы +2, -2, в ночные часы от -2 до -7.

На западе в большинстве регионов днем ​​облачно, в Закарпатской области — облачно с прояснениями. Днем снег и мокрый снег — в Черновицкой области, а ночью — снег во всех областях, местами ожидается дождь с мокрым снегом.

В западных областях дневная температура будет на уровне 0 — +4, только на Закарпатье +5, +7, ночью температура опустится до +1, -4.

В центре Украины днем снег, мокрый снег и дождь ожидаются в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, ночью синоптики прогнозируют снег и мокрый снег во всех областях. Столбик термометра будет показывать 0, +3, ночью опустится до 0, -3.

В Киеве погода 23 ноября будет облачной, днем ​​0, 2, ночью возможен снег и похолодание до -2, -4.

Зима в этом году будет теплой, температура воздуха будет колебаться в пределах -5 — +5. Синоптики прогнозируют много солнечных дней.

Осадков в этом году ожидается мало, они пройдут в основном в виде дождя. Подробный прогноз погоды на зиму 2022 года смотрите в материале.