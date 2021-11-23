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Факты / Украина

В Киеве могут ограничить вход на три станции метро

Анастасия Гевко редактор ленты
В Киеве могут ограничить вход на три станции метро

В Киеве вечером могут ограничить вход в станции метро Палац спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, сообщает пресс-служба КМДА.

Это связано с футбольным матчем между Динамо (Киев) и Баварией (Мюнхен), который пройдет в 19.45 на НСК Олимпийский.

– Возможно ограничение (закрытие) станции Олимпийская на вход перед началом футбольного матча, а после завершения матча – станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, – говорится в сообщении.

Динамо принимает Баварию в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Согласно турнирной сетке у Динамо накануне матча 1 очко, у Баварии – 12. 

Во время предыдущей встречи во втором туре Бавария разгромила Динамо со счетом 5:0.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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