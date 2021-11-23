23 ноября в Киеве пошел первый снег. Небольшой снег был зафиксирован в разных районах столицы, однако синоптики обещают, что к вечеру осадки усилятся.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что снег в Киеве пойдет вечером, в некоторых районах осадки могут пойти и раньше.

– Дорогие киевляне и жители окружающие. Сегодня вечером, а где-то раньше, будет идти снег.

Диденко призвала киевлян заблаговременно позаботиться о том, как они будут вечером возвращаться домой. Ведь изменение погоды может усугубить ситуацию на дорогах.

О снеге в Киеве также предупредили в Укргидрометцентре. Синоптики рассказали, что в течение дня в столице уже летал снег, но основная зона осадков ожидается во второй половине дня.

В Укргидрометцентре призвали водителей быть осторожными, ведь на дорогах может образоваться гололед.

— Сразу отметим, что снежный покров, который может образоваться, будет не длительным, ведь в следующие несколько дней температура будет повышаться, — говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, 23 ноября в Киеве ожидается +3 днем, ночью возможно похолодание до 0, -2. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

В Киевской области ожидается +1, +3 в дневные часы суток, ночью похолодает до 0, -5.

Днем в Киеве заметили небольшой снег в разных районах. Жители столицы опубликовали фото и видео в социальных сетях.

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