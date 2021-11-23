Сейчас самым обсуждаемым оружием России стали беженцы. Миграционный кризис на границе Польши уже заставил обеспокоиться всю Европу. Но защищена ли в этом плане Украина, ведь наша граница с Беларусью втрое длиннее?

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безмертный говорит, что ситуация на польской границе очень похожа на кгбшный сценарий, который тщательно прописан в Москве. Также он обращает внимание, что толпа нелегалов очень организована, поэтому так называемые беженцы могут быть рекрутированы через частные армии.

Миграционный шантаж не на шутку испугал Европу. Эксперты отмечают, что это может даже привести к тому, что власть самопровозглашенного президента Александра Лукашенко все же признают.

Но не стоит забывать, что мигранты представляют угрозу №1 и в Украине. Ведь в достижении целей Владимир Путин вряд ли остановится. Поэтому остается риск, что наступление России в Украину будет со стороны Беларуси.

Поэтому неудивительно, что в нашем государстве начали постепенно стягивать дополнительные силы к границам. Нацгвардейцы вместе с полицейскими и пограничниками начали проводить учения в областях, граничащих с Беларусью. И теперь они будут постоянно мониторить ситуацию.

Что бы там ни было, пояс угроз вокруг Украины сужается. Последние несколько недель американцы предупреждают об активном наращивании российских войск у наших границ. И даже стало известно, что время потенциальной атаки может прийтись на январь.

Военный обозреватель Олег Стариков говорит, что угроза действительно существует и главные игроки здесь Россия и США, а Украина в войне между ними может стать серой зоной.

Так что геополитические расклады не в нашу пользу. Хотя все еще может измениться. В зависимости от того, в какую сторону взглянет Лукашенко — Западу или России. Однако в любом случае Украине все же не будет лишним укрепить свои границы.