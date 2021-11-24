Катастрофа самолета МАУ: Иран призывают вернуться к проведению переговоров

Представители Канады, Швеции, Украины и Великобритании призвали Иран вернуться к переговорам по выплате репараций (возмещений) за сбивание рейса украинского самолета МАУ.

Соответствующее заявление обнародовала Международная группа по координации помощи жертвам рейса.

– Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование тем, что Исламская Республика Иран не приняла наши многочисленные предложения встретиться 22 ноября 2021 года для проведения переговоров по репарациям за сбивание рейса PS752, – говорится в документе.

Ирану напомнили, что он должен выплатить компенсации группе государств. Если власти продолжат избегать переговоров, у координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры для решения этого вопроса в рамках международного права.

Авиакатастрофа самолета МАУ Boeing 737 в Иране произошла 8 января 2020 года. Рейс направлялся из Тегерана в Киев. Находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них было 11 граждан Украины.

Через несколько дней власти Ирана признали, что самолет случайно сбили военнослужащие.

В начале июня 2021 года Иран официально заявил, что готов выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинцев. Но это возможно только после судебного разбирательства.

22 ноября в Иране начались слушания по делу об авиакатастрофе самолета МАУ Boeing 737.