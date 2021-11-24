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Факты / Украина

Прокуратура начала уголовное производство из-за задержания 31 активиста в Крыму

Анастасия Гевко редактор ленты
Прокуратура начала уголовное производство из-за задержания 31 активиста в Крыму

Прокуратура АРК возбудила уголовное производство по фактам новых незаконных лишений свободы, которые произошли во временно оккупированном Крыму 23 ноября (часть 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

В ведомстве напомнили, что подконтрольные России силовики задержали 31 гражданина Украины, среди которых – ребенок, женщины и журналисты.

Они пришли встретить из симферопольского СИЗО адвоката Эдема Семедляева, которого незаконно приговорили к аресту на 12 суток за якобы неповиновение требованиям оккупационных силовиков.

Прокуратура АРК уточнила, что задержанных доставляли в три отделения полиции крымской столицы: Киевского, Центрального и Железнодорожного. Продержав ночь, часть активистов отпустили, составив протоколы о якобы административных правонарушениях.

– Это уже шестое массовое незаконное задержание крымских татар с сентября этого года, а в целом на 8 году оккупации безосновательные обыски и задержания приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова, – сказано в сообщении.

 

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Источник: Прокуратура АРК

Фото: Крымская солидарность

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