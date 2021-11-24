Прокуратура АРК возбудила уголовное производство по фактам новых незаконных лишений свободы, которые произошли во временно оккупированном Крыму 23 ноября (часть 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

В ведомстве напомнили, что подконтрольные России силовики задержали 31 гражданина Украины, среди которых – ребенок, женщины и журналисты.

Они пришли встретить из симферопольского СИЗО адвоката Эдема Семедляева, которого незаконно приговорили к аресту на 12 суток за якобы неповиновение требованиям оккупационных силовиков.

Прокуратура АРК уточнила, что задержанных доставляли в три отделения полиции крымской столицы: Киевского, Центрального и Железнодорожного. Продержав ночь, часть активистов отпустили, составив протоколы о якобы административных правонарушениях.

– Это уже шестое массовое незаконное задержание крымских татар с сентября этого года, а в целом на 8 году оккупации безосновательные обыски и задержания приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова, – сказано в сообщении.

Источник: Прокуратура АРК

Фото: Крымская солидарность