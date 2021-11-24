Разведки Украины, Соединенных Штатов Америки и Великобритании обменялись информацией о скоплении российских войск у украинских границ.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в результате обмена разведывательными данными были получены одинаковые выводы.

Резников напомнил, что недавно встречался с министрами обороны США Ллойдом Остином и Великобритании Беном Уоллесом. В ходе этих встреч также шла речь о данных разведок.

– У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен, – подчеркнул Резников.

По словам министра, от стран-партнеров были получены сигналы, что Украина не останется в одиночестве в условиях российской агрессии.

По данным Резникова, реакция Запада в случае нового вторжения войск РФ в Украину будет очень жесткой, и об этом уже предупрежден Кремль.

– Они уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой. И об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно глава Кремля, во время визита в Россию серьезного должностного лица США, — рассказал глава Минобороны.

Резников уточнил, что речь идет не об очередных заявлениях об обеспокоенности, а об экономических и политических санкциях, а также увеличении военной помощи Украине (технике и вооружении).

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у украинских границ сосредоточено более 92 тыс. российских войск. По его словам, Россия может атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года сразу с нескольких направлений.

В США уже готовятся ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину. Кроме того, Вашингтон может отправить военных советников, новое оборудование и оружие в Украину.

Во Франции предостерегли, что вторжение в Украину будет иметь для России очень серьезные последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заверил, что Альянс отреагирует в случае изменения ситуации на границе между Украиной и РФ.