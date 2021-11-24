В оккупированном Донбасе распространяется бешенство – вакцины не хватает

В оккупированной части Донецкой области распространяется бешенство, но вакцин для людей не хватает. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

Местные жители, пострадавшие от нападений бездомных животных, обращаются в больницы, в частности для получения экстренной прививки.

В связи с большим количеством инфицированных в местных медицинских учреждениях не хватает препаратов.

Оккупационные власти Донецкой обламти не принимают соответствующих мер для обеспечения больниц вакцинами.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что такие действия нарушают нормы международного права, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949.

Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста в Украине с просьбой предоставить жителям оккупированных территорий препараты для экстренной профилактики бешенства.

Напомним, бешенство – это опасная инфекция, передающаяся от больных животных людям. Это может происходить из-за укуса или слюны.

Бешенство вызывает тяжелые расстройства нервной системы и заканчивается смертью. Инфекция чаще всего передается от лис и собак, но переносчиками могут быть и кошки, летучие мыши, грызуны и другие животные.

Подробнее о путях заражения и симптомах бешенства – в материале.

Источник: Офис омбудсмена