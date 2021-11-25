Депутаты от Слуги народа инициируют упрощение увольнения уполномоченного по защите государственного языка.

Этот институт контролирует исполнение закона о языке.

Соответствующий законопроект под номером 6336 уже зарегистрирован.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по уточнению порядка отчетности и увольнения Уполномоченного по защите государственного языка предложили более 30 депутатов, среди которых Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Сергей Северин, Ирина Аллахвердиева, Галина Третьякова, Евгений Брагар, Юлия Гришина и другие.

Согласно тексту закона, языкового омбудсмена предлагают увольнять еще по двум критериям: признание Кабмином его деятельности неудовлетворительной по результатам рассмотрения ежегодного отчета, а в других случаях — по представлению премьера.

– Это устранит пробел в законодательстве, который заключается в отсутствии политической ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей омбудсменом, – уверены депутаты.

Сейчас уполномоченного назначает и увольняет Кабмин.

Пока в законе есть только девять поводов, по которым можно увольнять языкового омбудсмена:

подача им заявления,

по состоянию здоровья,

нарушение требований несовместимости,

привлечение к ответственности за нарушение закона,

поддержка многоязычия вопреки Конституции,

обвинительный приговор,

прекращение его гражданства,

признание его без вести пропавшим или в случае его смерти.

Этот перечень исключителен и никаких других причин увольнения пока нет. Депутаты от Слуги народа предлагают увольнять омбудсмена просто по представлению премьера или признав его работу неудовлетворительной.

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Источник: ВР Украины