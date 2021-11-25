Депутаты от Слуги народа инициируют упрощение увольнения уполномоченного по защите государственного языка.
Этот институт контролирует исполнение закона о языке.
Соответствующий законопроект под номером 6336 уже зарегистрирован.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по уточнению порядка отчетности и увольнения Уполномоченного по защите государственного языка предложили более 30 депутатов, среди которых Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Сергей Северин, Ирина Аллахвердиева, Галина Третьякова, Евгений Брагар, Юлия Гришина и другие.
Согласно тексту закона, языкового омбудсмена предлагают увольнять еще по двум критериям: признание Кабмином его деятельности неудовлетворительной по результатам рассмотрения ежегодного отчета, а в других случаях — по представлению премьера.
– Это устранит пробел в законодательстве, который заключается в отсутствии политической ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей омбудсменом, – уверены депутаты.
Сейчас уполномоченного назначает и увольняет Кабмин.
Пока в законе есть только девять поводов, по которым можно увольнять языкового омбудсмена:
- подача им заявления,
- по состоянию здоровья,
- нарушение требований несовместимости,
- привлечение к ответственности за нарушение закона,
- поддержка многоязычия вопреки Конституции,
- обвинительный приговор,
- прекращение его гражданства,
- признание его без вести пропавшим или в случае его смерти.
Этот перечень исключителен и никаких других причин увольнения пока нет. Депутаты от Слуги народа предлагают увольнять омбудсмена просто по представлению премьера или признав его работу неудовлетворительной.
Источник: ВР Украины