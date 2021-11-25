На выходные в Украине ожидается в основном солнечная, но иногда дождливая погода.

В субботу, 27 ноября, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дожди.

Средняя температура воздуха будет колебаться от +5°С до +14°С. Ночью столбики термометров будут показывать от -1°С до +6°С. Теплее всего будет на юге страны, где обещают до +14°С.

Без осадков прогнозируются в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Одесской областях.

В воскресенье, 28 ноября, дождливая погода сменится солнечной почти по всей территории страны за исключением части западных и южных областей. Теплее всего будет на юге, где ожидают до +16°С.

Ночью температура воздуха должна опуститься ниже 0°С.

Прогноз погоды на зиму

Зима 2021-2022 в Украине будет теплой. Температура воздуха на значительной территории страны, вероятнее всего, будет колебаться от -5°С до +5°С. Такой прогноз дал климатолог в комментарии Фактам ICTV.

Будет ли зима снежной и какую погоду ожидать Новый год читайте в нашем материале.