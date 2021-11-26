На украинских атомных электростанциях появится дополнительная охрана — Зеленский

Атомные электростанции в Украине будут охранять усиленно, для этого будет выделена дополнительная охрана. Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Владимир Зеленский.

– Наша задача, чтобы не было отключений электроэнергии. У нас сегодня Энергоатом работает так, как он никогда не работал. 13 блоков из 15 работают. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы их дополнительно охраняем, потому что знаем, что есть те, кто хочет совершить энергетическую дестабилизацию в Украине, — сказал глава государства.