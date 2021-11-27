28 ноября будет дождливо. Столбики термометров покажут до +9 градусов тепла, а ночью – 0.

В воскресенье днем ​​Гидрометцентр обещает солнце по всей Украине.

Умеренно тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 6-8 градусов днем, а ночью от 0 до +2 градусов.

В центре будет сухо. Днем столбики термометров покажут +8 до +9 тепла, а ночью – в пределах +3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +8 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет дождь.

Погода в Киеве 28 ноября

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +8.

Завтра днем температура воздуха достигнет 8 тепла, а ночью будет в пределах 3 градусов.

Народные приметы 28 ноября

28 ноября христиане отмечают церковный праздник святых Гурия, Самона и Авия. Сегодня все ходят в баню, смывая с себя всяческие болезни.

28 ноября начинается Рождественский пост. Христиане перестают есть мясо, молочные продукты и яйца.

Нельзя ссориться, веселиться и никого осуждать в пост.

Приметы погоды 28 ноября