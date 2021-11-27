После тяжелой болезни отошла в вечность 48-летняя заместительница министра образования и науки Любомира Мандзий.

О смерти ученой сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

– Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки. Нам всем очень не хватит ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям! Светлая память, — написал Садовой в соцсети.

Любомира Мандзий – заместитель министра образования и науки, в прошлом – и.о. министра образования и науки, а на протяжении 2016-2019 годов – руководитель профильного департамента образования Львовской ОГА.

Причины смерти Любомиры Мандзий пока не сообщают. Некоторые СМИ отметили, что Любомира Мандзий болела раком.

Биография Любомиры Мандзий

Любомира Степановна родилась 10 мая 1973 в селе Опака Дрогобычского района Львовской области.

В 1990 году поступила на географический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Окончив его в 1995 году, она получила специальность географа.

С 2001 года по 2016 год работала здесь на кафедре политологии философского факультета.

В 2003 году Любомира Мандзий защитила кандидатскую диссертацию по теме Правящая политическая элита Украины: сущность и этапы становления. Она получила ученую степень кандидата политических наук.

В течение 2016-2019 гг. была директором департамента образования и науки Львовской ОГА.

А летом 2019-го победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

В сентябре 2019 года была назначена на должность замминистра образования и науки Украины. В период с 25 марта 2020 по 25 июня 2020 исполняла обязанности министра образования и науки Украины.

Источник: Андрей Садовой