Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний призвал помолиться за всех жертв голодоморов

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний отметил, что Голодомор навсегда останется в нашей национальной памяти.

Он написал, что последствия этой трагедии все украинцы будут чувствовать еще долго, потому что даже те, кто пережил эту беду, имели серьезные психологические и духовные раны, непоправимую боль от потери самых родных – родителей, детей – а это не могло не повлиять на мировосприятие, поведение, характеры.

В соцсети владыка написал, что исполнилось 100 лет с начала первого из ряда организованных большевиками голодоморов в Украине.

— Почти три десятилетия украинский народ страдал от намеренно спланированных голодоморов и их последствий, а затем еще несколько десятилетий — от лжи, молчания и запугивания за свидетельство правды о преступлениях, — добавил он.

— Это был не голод, это был спланированный голодомор, и не один, а по меньшей мере три. Это был геноцид в широком смысле этого слова, уничтожение нашего народа. А опустошенные Голодомором села, как вы знаете, потом заселялись переселенцами из соседней страны, – отметил владыка.

Митрополит подчеркнул, что Голодомор навсегда останется в нашей национальной памяти и призвал помолиться за жертв голодоморов.

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По данным ученых, в годы Голодомора-геноцида умерли более 10 млн украинцев. Перепись после Голодомора в 1937 году показала, что украинцев на 10 млн меньше, чем должно быть. Так что исполнителей этого подсчета расстреляли.

Перерасчет показал почти такое же сокращение населения. Сегодня исследователи подсчитали, что если бы не было Голодомора, к началу 90-х годов население Украины составляло бы 100 млн человек, то есть вдвое больше.