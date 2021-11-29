На Донбассе ранили украинского защитника

Российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток.
Дважды наемники применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
– В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение, — сообщает пресс-служба ООС.
Сейчас состояние военного удовлетворительное.
В пресс-службе сообщили, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Противник открывал огонь из автоматических станковых, противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
– Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными, – говорится в заявлении.
В среду, 24 ноября, в зоне Операции объединенных сил стартовали военные учения танкистов.
Украинские военные отрабатывают маневры на специальном полигоне.
По данным ООС, учения будут проходить в течение четырех дней. В дневных условиях танкисты уже отработали стрельбу в движении.
Также они отрабатывали задание в ночное время. В состав каждого экипажа входит три человека: командир, оператор-наводчик и водитель-механик.
Исчтоник: Операция объединенных сил