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Факты / Украина

На Донбассе ранили украинского защитника

Абрамова Юлия редактор ленты
На Донбассе ранили украинского защитника

Российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток.

Дважды наемники применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

– В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение, — сообщает пресс-служба ООС.

Сейчас состояние военного удовлетворительное.

В пресс-службе сообщили, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Противник открывал огонь из автоматических станковых, противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

– Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными, – говорится в заявлении.

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В среду, 24 ноября, в зоне Операции объединенных сил стартовали военные учения танкистов.

Украинские военные отрабатывают маневры на специальном полигоне.

По данным ООС, учения будут проходить в течение четырех дней. В дневных условиях танкисты уже отработали стрельбу в движении.

Также они отрабатывали задание в ночное время. В состав каждого экипажа входит три человека: командир, оператор-наводчик и водитель-механик.

Исчтоник: Операция объединенных сил 

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