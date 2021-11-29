С сегодняшнего дня, с 29 ноября, на портале Дія можно воспользоваться новыми услугами: оформлением субсидий, назначением и перерасчетом пенсий, получением справок о трудовом, страховом стаже, о доходах пенсионера и получить выписку из реестра застрахованных лиц.

Теперь украинцы сами выбирают, когда им удобно получать госуслуги. Специалисты максимально упростили их получение.

Благодаря цифровизации соцуслуг есть возможность сохранить примерно 270 млн листов или 1300 тонн бумаги в год.

– Дія уже стала инструментом ежедневной коммуникации между человеком и государством. Сейчас команда Минцифры сосредоточена на социальной сфере, и сегодня представим сверхважные услуги для многих украинцев: пенсии и субсидии. Нужны только Дія и несколько минут, — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какие новые услуги доступны на портале Дія?

Оформление субсидий

Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в ЦНАП, заполнять заявление, приносить разнообразные справки или ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале Дія и подписать своим КЭП.

Теперь оформление субсидии займет 30 минут, которые понадобятся для заполнения заявления.

Затем заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии.

Субсидия на большинство видов ЖКХ будет продлеваться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось.

Назначение и перерасчет пенсий

Для перерасчета пенсии нужно будет заполнить анкету, скачать необходимые документы и отправить заявку.

Процесс максимально автоматизирован и доступен. Также сокращено количество документов, полей для заполнения и время ожидания.

Пользователю нужно указать, какой вид пенсии он хочет получать и каким образом — на банковскую карту или в отделении почты.

Заявка попадает на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

ОК-5, ОК-7, выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера

ОК-5 и ОК-7 — справки о трудовом и страховом стаже — одни из самых популярных в Украине. Эти документы необходимы при оформлении на работу или назначении пенсии, начислении больничных.

Теперь их можно сгенерировать на портале Дія в несколько кликов.

То же касается и выписки из Реестра застрахованных лиц и справки о доходах пенсионера.

Необходимая справка сформируется и поступает на электронную почту.

Кроме того, партнеры Минцифры презентовали программу доступности и безбарьерности, созданную по международным стандартам. Ведь цель команды Минцифры сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, для людей с инвалидностью и людей старшего возраста.