Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что агрессивное поведение России – это проблема не только Украины, ведь “потенциальная военная операция РФ будет включать в себя большой сегмент военных действий в Черном море”.

— Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же озабочены планами РФ, как и Украина, и быть привержены сдерживанию России, как и мы. Это наша общая проблема, – сказал он.

Министр подчеркнул, что агрессивное поведение России – это не только проблема Украины.

Кулеба отметил, что РФ использует газ как оружие для усугубления энергетического кризиса в Европе, а мигрантов — для эскалации напряженности на белорусской границе с Литвой и Польшей. Он отметил, что Кремль также усугубляет кибератаки и дезинформацию для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

— При худшем сценарии Россия может попытаться взорвать всю архитектуру безопасности, установившуюся после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой снова, как она уже сделала в 2008 году в Грузии, и в 2014 году, когда оккупировала украинский Крым и начала войну в восточном регионе Украины, — объяснил он.

Министр считает, что РФ именно сейчас решила действовать таким образом, ведь “Германия и Франция сосредоточены на своих внутренних делах”.

В Германии недавно прошли выборы, а во Франции выборы пройдут в скором времени. Российский геополитический проект газопровода Северный поток 2 – на стадии сертификации.

— Владимир Путин считает, что Запад слаб и нерешителен, особенно сейчас. Он может быть уверен в том, что это правильный момент, чтобы сместить баланс сил в регионе в личных целях. Я считаю, мы должны доказать ему обратное, и мы можем сделать это, – заявил Кулеба.

По его словам, для достижения этой цели Украина предложила партнерам всеобъемлющий сдерживающий пакет из трех уровней, состоящий из политического и экономического сдерживания, а также сдерживания по безопасности.

— Чем сильнее будет Украина, тем менее вероятно, что Россия рискнет еще одной широкомасштабной военной атакой, – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Украина призывает партнеров начать дискуссию о конкретных экономических ограничениях для РФ и углубить сотрудничество с Украиной в секторах безопасности и обороны.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил недавно, что у границ Украины сосредоточено более 92 тыс. войск РФ. Он отметил, что Россия может осуществить атаку на наше государство в конце января – начале февраля 2022 года сразу по нескольким направлениям.