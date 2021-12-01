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Факты / Украина

Часть Украины присыплет снегом, но местами до +12: погода в Украине на 2 декабря

Мария Степанюк редактор ленты
Дитина у замороженому вікні

Погода в Украине 2 декабря будет солнечной, но иногда ожидается снег. Ночью в некоторых областях температура опустится до -4ºС.

На Западе синоптики прогнозируют от +6ºС до +10ºС днем, а ночью температура опустится до -2ºС. Ночью ожидается небольшой снег.

На Севере столбик термометра поднимется до +7ºС днем, а ночью опустится до -3ºС. Местами будет снег и на большой части будет облачно.

Солнечная погода ожидается на Юге Украины со средней температурой от +7ºС до +12ºС днем, а ночью до -2ºС. В центральной части Украины тоже солнечно: днем ​​от +4ºС до +9ºС и ночью -1ºС до -4ºС.

На Востоке ожидается солнце, но ночью ударят морозы. Днем столбик термометра будет колебаться от +3ºС до +6ºС, а ночью опустится от -2ºС до -4ºС.

Прогноз погоды на зиму

Зима 2021-2022 в Украине будет теплой. Температура воздуха на значительной территории страны, вероятнее всего, будет колебаться от -5°С до +5°С. Такой прогноз дал климатолог в комментарии Фактам ICTV.

Будет ли зима снежной и какую погоду ожидать Новый год читайте в нашем материале.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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