1 декабря 1991 года состоялось определяющее для становления украинской государственности событие – всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины.

Это событие стало поворотным, ведь фактически поставило точку в существовании СССР и сделало наше государство полноценным субъектом на международной арене. Именно после референдума независимую Украину стали признавать другие страны.

Сегодня исполняется ровно 30 лет с момента проведения исторического для украинцев референдума. О том, как он проходил и какое историческое значение имел – в материале Фактов ICTV.

Что предшествовало всеукраинскому референдуму

17 марта 1991 года состоялся так называемый всесоюзный референдум о сохранении СССР. Это был единственный в истории Советского Союза референдум, на который был вынесен вопрос о согласии на сохранение СССР как “обновленной федерации равноправных суверенных республик”.

Фактически это была попытка союзной верхушки сохранить СССР, ведь входившие в состав этой сверхдержавы республики начали объявлять декларации о суверенитете. В частности, 16 июля 1990 года Декларация о государственном суверенитете была принята и в Украине.

Согласно официальным данным, в общей сложности более 77% опрошенных якобы ответили положительно на вопрос референдума о сохранении СССР. Самый низкий показатель был в Украине (70,2%).

В то же время референдум бойкотировали шесть республик (из 15 входивших в состав СССР): Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдова и Армения.

А в Украине одновременно провели консультативный опрос по инициативе Народного Руха. На него вынесли вопрос такого содержания: Согласны ли вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины? Положительно на него тогда ответили более 80% опрошенных.

На 20 августа 1991 года в СССР планировали подписание нового Союзного договора. Однако днем ранее этим планам помешал так называемый путч, в рамках которого президент СССР Михаил Горбачев был отстранен от управления, а власть на себя взял Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Это была попытка сохранить СССР силой: вводился запрет всех партий, кроме коммунистической, митингов, вводились комендантский час и жесткая цензура. Впрочем, путч провалился, а для Украины открылось новое окно возможностей – стать независимым государством.

И 24 августа 1991 года в стенах Верховной Рады был принят Акт провозглашения независимости Украины. УССР фактически перестала существовать.

Почему нужен был всеукраинский референдум и как он происходил

Как рассказывал в интервью первый президент Украины Леонид Кравчук, общенациональный референдум был необходим для подтверждения Акта провозглашения независимости.

– Всеукраинскому референдуму предшествовал союзный референдум… Народ сказал: Быть Советскому Союзу. А Верховная Рада в августе 1991 года приняла Акт о независимости. Таким образом, возникло противоречие, которое было преодолено именно 1 декабря на всеукраинском референдуме. Кстати, такой красноречивый факт: пока мы не провели референдум, ни одна страна мира не признала Украину независимым государством. Поэтому референдум 1 декабря потребовался, чтобы преодолеть последствия референдума 17 марта. Другого пути не было, — подчеркивал Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук во время голосования на референдуме 1 декабря 1991 года. Фото: УНИАН

И вот 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум. Для его проведения было создано более 34 тыс. участков для голосования.

В бюллетень был внесен один вопрос: Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины? Украинцам предлагалось выбрать один из двух вариантов ответа: Да, подтверждаю или Нет, не подтверждаю.

Утвердительно на этот вопрос ответили 28 млн 804 тыс. 071 украинец (или ошеломляющие 90,32%).

Всего же в референдуме приняли участие 31 млн 891 тыс. 742 человека (или 84,18% населения Украины).

Важно, что Акт провозглашения независимости получил поддержку во всех 24 областях, Автономной Республике Крым и двух городах со специальным статусом – Киеве и Севастополе.

В частности, в Киеве за независимость Украины проголосовали более 92% избирателей.

В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областях – более 95%.

В Крыму независимость поддержали более 54% избирателей, а в Севастополе – более 57%.

А в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях – более 80% граждан.

Стоит отметить, что 1 декабря 1991 года также были проведены первые в истории независимой Украины всенародные выборы президента. На них одержал победу Леонид Кравчук (61,56% голосов).

Второй результат получил Вячеслав Чорновил (23,27% голосов), а на третьем месте был Левко Лукьяненко (4,49%). В целом же в избирательный бюллетень были включены фамилии шести кандидатов.

Дальнейшие шаги и признание Украины

Историческое значение всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года состоит в том, что он фактически ознаменовал конец существования СССР.

Уже через неделю, 8 декабря 1991 года, Украина, Беларусь и Россия задекларировали прекращение существования Советского Союза. Это произошло во время встречи представителей трех государств в Беловежской Пуще (Беларусь) и подписания Беловежских соглашений.

Подписи под этим документом поставили президент Украины Леонид Кравчук, президент РФ Борис Ельцин и председатель Верховной Рады Беларуси Станислав Шушкевич.

В документе было констатировано, что “Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование”. В то же время было создано СНГ (Содружество Независимых Государств).

Стоит отметить, что именно всеукраинский референдум 1991 года обеспечил Леониду Кравчуку мандат для переговоров в Беловежской Пуще. Как вспоминал сам Кравчук, он ссылался именно на результаты референдума во время переговоров в Беларуси.

– Сначала мне предлагали сделать заявление о том, что работа над Союзным договором зашла в тупик. Но я сказал, что приехал с другой целью. Мол, у нас прошел референдум, и народ проголосовал за независимость. Как я могу ограничиться заявлением? Или, говорю, – ничего, или – что-то серьезное. С общим документом я не могу возвращаться домой, где царят очень острые настроения. Только после этого мы начали работать над документом о прекращении существования Советского Союза, — отмечал Кравчук.

Всеукраинский референдум также дал старт международному признанию независимой Украины. Так, уже 2 декабря 1991 года независимость нашего государства признали Польша и Канада, 3 декабря – Венгрия, а 4 декабря – Литва и Латвия.

Историческая роль референдума: оценки экспертов

Как отметил в комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко, референдум 1991 года стал решающим событием, которое положило конец существованию СССР. Все остальное, в том числе Беловежские соглашения, было следствием волеизъявления украинцев.

– Главное значение этого референдума: действительно это было решающее событие для окончательного прекращения СССР. Далее это нужно было формализовать, что и совершили Беловежские соглашения. А политически конец положил именно наш референдум. Но в чем его значение? В том, что он стал актом легитимации, народного подтверждения того решения о независимости, которое приняли политики. Чисто политического решения парламента было бы недостаточно, потому что постоянно бы потом упрекали: что это, мол, политики, а не народ решал. Для этого нужно было доказать, что народ это поддерживает. И результаты референдума стали подтверждением легитимности провозглашения независимости Украины, – подчеркнул Владимир Фесенко.

Политолог добавил, что по состоянию на декабрь 1991 года руководство и Украины, и России было заинтересовано в том, чтобы СССР прекратил свое существование. Поэтому референдум не создал критических проблем между Киевом и Москвой.

– Проблемы между Киевом и Москвой начали возникать уже после этого, после 1 декабря. И они касались, как при разводе супругов, раздела имущества. Флот, активы, долги и так далее. Но главные проблемы возникли уже после ухода Ельцина с должности, уже при Путине, потому что Путин начал восстанавливать Российскую “империю”, — объяснил Фесенко.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV также отметил, что всеукраинский референдум сыграл ключевую роль в распаде Советского Союза.

– Поскольку Украина занимала фактически второе место после Российской Социалистической Республики в СССР – и по уровню экономического влияния, и по количеству населения, и вообще по значимости во всей структуре СССР, именно решение на этом референдуме ознаменовало окончательный крах этой сверхдержавы, которая на тот момент еще существовала. Я думаю, что если бы не этот референдум, может быть, события пошли бы совсем другим путем. Поскольку он стал в какой-то степени даже шоком для советского руководства. Поскольку они опирались на результаты предыдущего референдума (от 17 марта 1991, — Ред.), когда там якобы украинцы выступали за модернизацию Советского Союза, сохранение Украины в его составе и так далее, — объяснил Игорь Рейтерович.

Всеукраинский референдум 1991 года: пока единственный результативный

Как известно, референдум от 1 декабря 1991 года пока единственный, результаты которого удалось успешно воплотить в Украине.

Вторым и в данный момент последним всеукраинским референдумом стал референдум от 16 апреля 2000 года, провозглашенный тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой по народной инициативе.

Предметом референдума 2000 года стали четыре вопроса, среди которых: ограничение депутатской неприкосновенности, сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300, формирование двухпалатного парламента и установление дополнительных оснований для роспуска ВР президентом. И хотя все вопросы были поддержаны украинцами, однако законодательного их воплощения не было.

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко, это обусловлено разным контекстом и статусом референдумов 1991 и 2000 годов.

По его словам, референдум 1991 года был фактически переходным. В то время еще не было Конституции Украины. Поэтому референдум фактически стал краеугольным камнем нового государства, который заложили как политики, так и обычные люди.

В то же время референдум 2000 года проходил уже в новых политических условиях. На тот момент была Конституция Украины, согласно которой мало проголосовать определенное решение на референдуме. Все-таки изменения в Конституцию вносили народные депутаты. Как отметил Фесенко, именно политические элиты заблокировали реализацию идей референдума-2000.

– Здесь проявились противоречия между голосованием на референдуме и позицией политических элит. Народ поддержал достаточно популистские инициативы: по сокращению состава Верховной Рады, отмене депутатской неприкосновенности. Это и тогда, и сейчас популярные идеи. А политическим элитам это не нравилось. И политические элиты фактически заблокировали реализацию этих популярных идей. Принципиальная разница, отличие референдумов 1991 и 2000 годов: в 1991 году – это тот редкий случай, когда народ и элиты действовали в унисон. Они хотели одного и того же – независимости. Причем, даже компартийная элита это поддерживала… А в 2000 году проявились противоречия. И именно противоречия внутри элиты и не дали возможности реализовать на практике эти предложения, — заявил Фесенко.

Политолог Игорь Рейтерович также соглашается, что результаты референдума 2000 года не удалось воплотить в жизнь из-за внутренних политических противостояний. По его мнению, инициатива по проведению этого референдума изначально была более политической.

– Цель была для власти, для Кучмы на тот момент, с одной стороны, где-то свою власть, возможно, укрепить, с другой – расширить. Это при том, что вопросы, которые выносились на этот референдум, положительно воспринимались подавляющим большинством граждан Украины. И в значительном количестве этих вопросов не было ничего плохого. Но из-за внутренних противостояний, политических каких-то моментов не удалось имплементировать их в жизнь, — рассказал Рейтерович.

Референдум как воплощение воли народа: плюсы и минусы

По словам политолога Владимира Фесенко, роль референдумов в построении гражданского общества важна, однако ее не стоит преувеличивать.

– Как свидетельствует опыт многих стран, референдумы как институт гражданского общества работают тогда, когда является развитым, зрелым, ответственным само гражданское общество. Вот Швейцария проголосовала на референдуме за ограничения, связанные с вакцинацией. Давайте представим, если бы у нас такой референдум состоялся. Не уверен, какой был бы результат, можно ли было бы считать его полезным для страны, — отметил Фесенко.

Политолог назвал два принципиальных негативных последствия, которые могут спровоцировать такие всенародные референдумы:

• их результатами можно манипулировать (например, это могут практиковать авторитарные режимы);

• референдум может спровоцировать раскол в обществе (как это произошло в Великобритании после Brexit – голосования за выход из состава Евросоюза; или же наблюдается в Шотландии, где часть населения выступает за отделение от Британии).

В то же время Владимир Фесенко подчеркнул, что референдумы могут играть и определяющую роль, как это было в Украине в 1991 году. Однако подходить к вопросам, что на них выносятся, следует ответственно.

– Референдумы будут использоваться, но к проведению референдумов, к вопросам, которые на них выносятся, нужно подходить очень ответственно. Референдумы могут играть определяющую роль, вот как это было в 1991 году, как институт легитимации, – заявил политолог.

Он добавил, что в демократической среде сейчас наблюдаются две противоположные тенденции: одни страны используют инструмент референдумов, другие фактически отказались.

Об осторожном отношении к всенародным референдумам в странах мира рассказал и политолог Игорь Рейтерович.

– Во всем мире референдум как форма прямой демократии используется с осторожностью. Когда мы говорим о местных референдумах, это абсолютно нормальная история, она распространена во многих странах мира. Их массово проводят. А вот в отношении общенациональных референдумов – в мире очень неоднозначное отношение. И даже развитые демократические страны проводят их крайне редко. Почему? Потому что риск манипуляций, особенно сейчас, в последние 20 лет, существенно возрастает. Популистские разные тенденции, лозунги… Поэтому многие демократические страны сознательно отказались от проведения общенациональных референдумов, кроме вопросов, касающихся внесения изменений в Конституцию, или каких-то этапных, ключевых вопросов, — подчеркнул Рейтерович.

Как известно, в январе 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.

В настоящее время в Украине проходит работа над законопроектом о местных референдумах.