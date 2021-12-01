Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Пограничники опровергли информацию о расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне

Валентина Летяк редактор ленты
Кордон України з Білоруссю

Никаких мигрантов на границе с Беларусью, в том числе и в районе Чернобыльской зоны, не было, поэтому информация некоторых ресурсов о расстреле нелегалов, пытавшихся прорваться в Украину через зону отчуждения, не соответствует действительности.

Так в Госпогранслужбе прокомментировали видео в сети, на котором якобы тепловизионной камерой снят расстрел группы мигрантов.

– Отдельные ресурсы пишут, что это произошел расстрел украинскими военными, другие отмечают, что пограничниками, группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через зону отчуждения. Также на видео видна надпись PRILUKI, а само видео якобы записано 29 ноября, – говорят пограничники.

Они обращаются к украинцам с просьбой не распространять информацию фейковых ресурсов, поскольку ее использует российская пропаганда.

Несколько недель назад уже были подобные фейковые сообщения о задержании незаконных мигрантов в Чернобыльской зоне, поэтому Госпогранслужба просит доверять только официальной информации.

Читайте
Силы МВД будут через 30 минут: Монастырский о готовности к прорыву границы мигрантами

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка