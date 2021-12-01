В КГГА рассказали, когда в Киеве можно будет платить картой в наземном транспорте

В наземном общественном транспорте Киева появится возможность платить за проезд банковской картой. Об этом сообщил Петр Оленич – заместитель председателя КГГА по вопросам цифровой трансформации.

По словам Оленича, оплата картой станет доступной в первом квартале 2022 года. Сейчас дорабатывается функционал, чтобы в транспорте можно было платить картой без разблокировки телефона.

Петр Оленич рассказал, что приложение Киев Цифровой, где можно приобрести билет в смартфоне, запустили первым для перестрахования в случае кибератак.

— Любая цифровая система уязвима для кибератак. Если идет атака на город – банковская карта не сможет работать: она проходит через серверы системы, которая валидировала эту карту. Поэтому сначала мы запустили транспортную карту, которая работает автономно в нашей сети.

По словам заместителя председателя КГГА, банковская карта валидируется 3-4 с, а транспортная – 0,3 с. Такая разница может привести к образованию очередей.

Недавно в КГГА сообщили о повышении стоимости проезда до 20 грн. Решения объяснили ростом экономически обоснованного тарифа на проезд.

Позже мэр Киева Виталий Кличко заверил, что до конца отопительного сезона тарифы на проезд не изменятся. По его словам, решение о повышении стоимости проезда еще не принято, а это только проект.

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Источник: Mind.ua