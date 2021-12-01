Украина и Франция построят в Николаеве пять катеров для пограничников

Французская судостроительная компания OCEA и украинская Нибулон подписали контракт на строительство пяти 100-тонных кораблей для Госпогранслужбы Украины. Производство судов будет сосредоточено в Николаеве.

Контракт между компаниями был подписан в рамках рамочного межправительственного соглашения между Францией и Украиной с 2019 года. Она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму €136,5 млн с локализацией части производства в Украине.

В целом, Украина получит 20 катеров FPB 98 MKI, из которых 15 построят во Франции и пять в Николаеве.

На данный момент в производстве находятся десять катеров, из которых первый вскоре должен прибыть в Одессу. Планируется, что его спустят на воду 9 декабря, в январе 2022 года экипаж катера пройдет спецподготовку с французскими специалистами.

Что известно о катерах FPB 98 MKI?

Это маневренный патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 м, развивающий скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль.

Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье.

Соответствующие катера будут использоваться в охране госграницы на воде, для патрулирования и контроля над надводной обстановкой, а также могут привлекаться к поисково-спасательным операциям и противодействию диверсионно-разведывательным действиям.

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Источник: Ukrainian Military Pages