Зеленский анонсировал строительство завода по производству современных дронов

В Украине впервые построят военный завод по изготовлению современных дронов. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что впервые за 30 лет финансирование сектора обороны и безопасности всех программ превысит 320 млрд грн.

В рамках этих средств мы впервые запускаем ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. Впервые за период независимости правительство строит самолеты Ан-178 для собственной армии. Начинаем впервые в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов, – заявил Зеленский.

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