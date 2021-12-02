МИД Украины проверяет информацию о задержании ФСБ России троих украинцев

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании Федеральной службой безопасности России троих украинцев.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. По его словам, сейчас посольству поручили проверить эту информацию.

2 декабря Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что на территории трех российских регионов якобы “прекращена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб”.

— Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения, которые прибыли на территорию России с целью сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении ФСБ.

Также российские спецслужбы сообщили о задержании агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которого якобы направили на территорию России, чтобы “устроить теракт”.

Согласно версии ФСБ, он планировал взорвать два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Но российские спецслужбы не уточнили, где и когда он планировал совершить теракт. Неизвестно и то, когда и в каких регионах задержали якобы украинских разведчиков.

Источник: ФСБ РФ, УНИАН