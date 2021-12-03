С 1 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации и в оперативной группировке оккупационных войск в Донецкой и Луганской областях начался новый период оперативной и боевой подготовки.

В рамках указанного, военные РФ устроили мероприятия по отработке вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в самые высокие степени боевой готовности.

— В то же время, на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелу позиций Объединенных сил, — сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР сообщили, что выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке российских оккупационных войск контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Накануне в Министерстве обороны сообщили, что Украина должна быть в постоянной боевой готовности, поскольку с 2014 года российские войска постоянно, хоть и с разной интенсивностью, перемещаются вдоль границы.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские войска постоянно концентрируются и перемещаются вдоль границы.

Поэтому в Минобороны считают, что украинские войска должны быть в постоянной боевой готовности, чтобы дать отпор в случае необходимости.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины