Погода во вторник, 4 декабря, будет дождливой на востоке страны. Столбики термометров покажут до +31 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Тепло – в восточных и южных областях.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет солнечно, но холодно. Днем от 0 до +2 тепла, а ночью от -7 до -10 градусов.

В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +2 до +4 тепла, а ночью – в пределах 0 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.

В юго-восточных областях в дневные часы будет от +6 до +8 тепла, а ночью ожидается от +1 до +4 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди.

Погода в Киеве 4 декабря

В Киеве – тепло и преимущественно солнечно, до +2.

Завтра днем температура воздуха достигнет +2 тепла, а ночью — в пределах 6 градусов.

Народные приметы 4 декабря

В субботу христиане отмечают церковный праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Деве Марии. Ее родители Анна и Иоаким привели трехлетнюю девочку в Иерусалимский храм, где она прожила до 12 лет.

В этот день зима окончательно вступает в свои права. 4 декабря работали дома. Хозяйки делали ту работу, которую раньше откладывали.

4 декабря было принято ходить в гости к родным и вместе отмечать праздник. Несмотря на Рождественский пост, в этот день можно есть рыбу. Молодые люди 4 декабря день катались на санях.

Приметы погоды 4 декабря