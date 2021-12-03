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Факты / Украина

Отложить на обучение или пенсию: Арахамия об использовании денег с экономического паспорта

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Давид Арахамія

Деньги, полученные благодаря экономическому паспорту, можно будет использовать на обучение или отложить себе на будущую пенсию.

Об этом журналистам сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

– Средства можно будет использовать на образование в Украине и приобретение жилья. Но если для этих нужд деньги не нужны, то средства можно будет перечислить на персональный накопительный пенсионный счет, чтобы не терять их, а отложить на будущую пенсию, — объяснил нардеп.

1 декабря президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект об экономическом паспорте украинца.

По его словам, благодаря этой инициативе, украинские дети смогут получать средства за использование недр на персональные счета.

Позже советник главы государства Олег Устенко объяснил, что экономический паспорт смогут получить дети, рожденные с 2019 года. По его словам, доступ к счету ребенок получит с 18 лет, то есть после достижения совершеннолетия.

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