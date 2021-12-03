Вероятность эскалации ситуации на Донбассе со стороны России существует — Резников

Украинская разведка анализирует все сценарии развития ситуации на Донбассе. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, наиболее вероятным временем готовности к эскалации будет конец января 2022 года.

— Обращаю внимание: эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. Наша задача – сделать его невозможным. Чем лучше мы сработаем самостоятельно и с нашими партнерами, тем меньше будет угроза. Украина наиболее заинтересована в политически-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны быть не может, — добавил он.

По словам Алексея Резникова, путь умиротворения агрессора не рассматривается, в случае необходимости Украина даст отпор.

Накануне в Министерстве обороны сообщили, что Украина должна быть в постоянной боевой готовности, поскольку с 2014 года российские войска постоянно, хоть и с разной интенсивностью, перемещаются вдоль границы.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские войска постоянно концентрируются и перемещаются вдоль границы.

Поэтому в Минобороны считают, что украинские войска должны быть в постоянной боевой готовности, чтобы дать отпор в случае необходимости.