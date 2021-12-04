Госпредприятия заплатят 48,5 млрд грн дивидендов в госбюджет в 2022 году

Согласно закону о госбюджете на 2022 год, который Верховная Рада Украины приняла 2 декабря, госпредприятия должны уплатить 48,5 млрд грн дивидендов, что составляет 4% доходов госбюджета.

По сравнению с 2021 годом, в госбюджете на 2022 год предусмотрено увеличение запланированных поступлений от дивидендов госпредприятий на 68%.

При этом причины такого повышения остаются непонятными.

Согласно отчету Госказначейства, поступления от дивидендов за первые три квартала 2021 составили 26,8 млрд грн.

За 2021 год размер выплаченных госпредприятиями дивидендов должен составить 28,8 млрд грн.

Таким образом, по сравнению с 2021 годом в госбюджете на 2022 год предусмотрено увеличение запланированных поступлений от дивидендов госпредприятий на 68%. При этом причины такого повышения остаются непонятными.

В Кабмине называют бюджет-2022 сбалансированным и реалистичным, который также должен способствовать модернизации Украины.

Факты ICTV рассказывают, что предусматривает бюджет Украины в 2022 году и через которые подводные камни страна может споткнуться во время его выполнения.

Источник: Экономическая правда