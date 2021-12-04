5 декабря пройдут дожди на западе страны. Столбики термометров покажут до +2 градусов тепла, а ночью – 4.
В воскресенье днем Гидрометцентр обещает дожди в Украине, но только во Львове, Луцке и Ужгороде.
Солнечно будет как в восточных, северных областях, так и в центре.
На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до +2-4 градусов днем, а ночью от до -4 градусов.
В центре будет сухо. Днем столбики термометров покажут +1 до +3 тепла, а ночью – в пределах -3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют солнце.
В юго-восточных областях в дневные часы — до +2 тепла, а ночью ожидается до -1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях – сухо.
Погода в Киеве 5 декабря
В Киеве – прохладно, но солнечно, до +2.
Завтра днем температура воздуха достигнет +2 тепла, а ночью будет около -4 градусов.
Народные приметы 5 декабря
5 декабря христиане отмечают память святого Прокопия Читца, родившегося в Иерусалиме. Святой обладал даром чудотворения и мог излечивать тяжелобольных людей.
Народные приметы на 5 декабря:
- солнечная погода – к снежной и долгой зиме,
- если будет морозный день, то в ближайшие дни пойдет мокрый снег и наступит оттепель.