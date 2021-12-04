Министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал образовательные показатели Госбюджета-2022, принятые 2 декабря.

По его словам, одной из ключевых задач МОН остается создание достойных условий работы для педагогов.

– Уже в 2022 году общий объем образовательной субвенции, которая используется для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн, что на 8,8% больше, чем в 2021 году, – отметил Шкарлет.

Министр сообщил, что на обеспечение современного и доступного общего среднего образования размер субвенции на 2022 год увеличен на 10,6%.

Этот вопрос был одним из наиболее дискуссионных, но команда МОН продолжает работу по усовершенствованию реформы Новая украинская школа и исправления допущенных на старте проекта просчетов.

Учебно-практические центры современного профессионального и профессионально-технического образования. Увеличение размера субвенции на их развитие составляет 66,7%. Средства будут направлены и на формирование современных материально-технических образовательных баз, поскольку они являются необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий.

Отдельно министр добавил, что ведомство в этом году инициировало усовершенствование формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами. Он также отметил, что бюджетом в следующем году предусмотрено увеличение расходов на 30,7%, которые будут направлены на выплаты академических стипендий учащимся профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального высшего образования.

2 декабря на заседании Верховной Рады во втором чтении был принят Госбюджет-2022. Хотя власть и говорит о рекордных показателях, далеко не все им удовлетворены.

Одной из причин низкие расходы на социалку, которые почти не возрастут по сравнению с 2021 годом.

В то же время, в Кабмине называют бюджет-2022 “сбалансированным и реалистичным”, который также должен способствовать модернизации Украины.

Факты ICTV рассказывают, что предусматривает бюджет Украины в 2022 году и через которые подводные камни страна может споткнуться во время его выполнения.