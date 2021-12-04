В Карпатах развернули пункты обогрева – список перевалов с теплыми палатками

Прикарпатские спасатели развернули мобильные пункты обогрева в связи со значительным понижением температуры и снегопадами.
ГСЧС предоставила перечень мест с теплыми палатками.
В частности, такие пункты обогрева прикарпатские спасатели развернули:
- на Яблуницком перевале Надворнянского района,
- Буковецком перевале Косовского района,
- Кривопольском перевале Верховинского района,
- Вышковский перевал Калушского района.
Кроме теплых палаток, где все нуждающиеся могут согреться и выпить горячий чай, отдохнуть и подзарядить мобильные телефоны, данные пункты обогрева располагают также автомобильной техникой повышенной проходимости — полноприводные автомобили Урал, ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, чтобы оказать помощь водителям при необходимости.
Для мониторинга обстановки на случай усложнения погодных условий работают мобильно-оперативные группы ГУ ГСЧС Украины в области.
В общей сложности для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечены четыре единицы техники и 12 человек личного состава.
Эксперты отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра оценили ситуацию о возможном сходе лавин в высокогорье Украинских Карпат.