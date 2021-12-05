Украинцев ожидает дождливый понедельник: погода на завтра, 6 декабря

6 декабря ожидается дождь. Столбики термометров покажут до +4 градусов тепла, но ночью будет холодно.

В понедельник днем ​​Гидрометцентр обещает дождь, но на Востоке – солнце.

Умеренно тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 1-4 градусов днем, а ночью от -1 до +2 градусов.

В центре днем ​​столбики термометров покажут +1 до +3 тепла, а ночью – в пределах +1 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют дождь.

В юго-восточных областях в дневное время — до +4 тепла, а ночью ожидается до +1 градуса. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 6 декабря

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +3.

Завтра днем температура воздуха достигнет +3 тепла, а ночью будет около +1 градус.

Народные приметы 6 декабря

Сегодня вспоминаем Митрофана, который известен как епископ церкви и является одним из святых.

Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, имел сына и был женат. Однако овдовел в 40 лет, после чего решил отправиться в пустыню для того, чтобы принять постриг и стать монахом. Впоследствии Митрофан становится настоятелем монастыря. Он заботился о том, чтобы укрепить позиции церкви, активно занимался созданием новых храмов и принимал все меры для того, чтобы повысить моральный и духовный уровень священнослужителей.