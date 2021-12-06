Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает праздник – День Вооруженных сил Украины. В честь этого Факты ICTV собрали 10 важных и интересных моментов, которые стоит знать об украинской армии.

Почему День ВСУ празднуют именно 6 декабря и чем это отличается от 14 октября?

Верховная Рада Украины в 1991 году именно 6 декабря приняла закон О Вооруженных силах Украины, а также – Об обороне Украины. Кроме того, в этот день в зале парламента зачитали текст Военной присяги.

Отметим, что 6 декабря – это профессиональный праздник, который объединяет всех военных, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины, ведь в составе украинской армии существует пять подразделений:

Сухопутные войска

Воздушные силы

Военно-морские силы

Десантно-штурмовые войска

Силы специальных операций

У каждой из этих частей ВСУ есть свой профессиональный праздничный день, а 6 декабря объединяет всех военных Украины.

В то же время 14 октября – это День защитников и защитниц Украины, он воспринимается больше как праздник патриотов. Это День украинского казачества и День УПА, а также – праздник Покровы Пресвятой Богородицы. Его основная идея в том, чтобы чтить всех защитников Украины – не только профессиональных военных, но и волонтеров и добровольцев.

Доверие к украинской армии

Согласно результатам исследования о Доверии к общественным институтам и политикам, которое провел этим летом Центр Разумкова, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, а также – волонтерам. В частности, ВСУ доверяют 68% украинцев, волонтерским организациям – 64%.

Женщины в рядах украинских Вооруженных сил

По данным Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины, по сравнению с 2013 годом количество женщин в украинской армии выросло почти вдвое. Так, в 2013 году служило 16 557 женщин, тогда как по итогам 2020 года их число выросло до 31 757 человек.

Женщин-офицеров в 2013 году было всего 1 633, а за 2020 год их количество достигло 4 810.

А в июле 2021 года на тот момент министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении первой женщины-командующей в истории страны. Так, Татьяна Остащенко стала командующей Медицинских сил ВСУ.

Герои Украины

По состоянию на 1 декабря 2021 года звание Героя Украины получило в целом 492 человека. Из них 454 человека – это мужчины и 38 – женщины.

Численность украинской армии

Летом 2021 года Верховная Рада приняла закон об увеличении ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. Таким образом общая численность Вооруженных сил должна достигать 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих. При этом, по данным штаба ООС, на момент начала войны с Россией армия Украины насчитывала всего 165 тыс. служащих – военных и гражданских.

По данным Минобороны, к весне этого года в военно-оперативном резерве Украины числилось около 234 тыс. человек.

Сотрудничество с НАТО

Украина продолжает постепенное движение и реформирование для приближения к стандартам НАТО. Сюда входит создание бригад по стандартам Альянса, а также постепенное создание сержантских корпусов, когда младший офицерский состав получает важные в боевых условиях полномочия.

Кроме того, с начала 2021 года все военные звания перевели на стандарты НАТО.

В ВСУ сообщают, что планируют к концу 2022 года выйти на новый уровень обучения и подготовки военных авиаторов – это необходимо для того, чтобы украинские специалисты могли функционировать в единой системе с авиаторами Альянса.

А 2 декабря этого года Кабмин одобрил проект обновленного Меморандума между Украиной и ООН по сотрудничеству в вопросах консультаций, управления, разведки, связи, рекогносцировки и наблюдения (программа Партнерство ради мира).

Украинские войска проводят совместные маневры с Альянсом. Так, к примеру, осенью 2021 года в Украине прошли учения Объединенные усилия – 2021, в рамках которых привлекались военные подразделения 15 стран, 11 из которых были членами НАТО и еще четыре – странами-партнерами.

Военная мощь Украины

Как сообщается в ежегодном рейтинге Global Firepower (GFP), за 2021 год армия Украины оказалась на 25-м месте по уровню военной мощи в мире из 140 стран.

Таким образом, по сравнению с 2020 годом наши войска поднялись на две позиции – с 27-го места.

В исследовании указано, что к военной службе из почти 44 млн граждан теоретически могут быть пригодны 15,5 млн украинцев. В то же время призывного возраста ежегодно достигают более 470 тыс. человек.



Ядерное оружие

Именно армия Украины стала первой в мировой истории, кто добровольно отказался от ядерного оружия. Разоружение Украина проводила пять лет: с 1991 по 1996 год. Безъядерность утвердила также Верховная Рада – в Декларации о государственном суверенитете, принятой в 1990 году.

Перевооружение украинских войск

Подъем украинской армии и ее постепенное перевооружение начались в 2014 году и продолжаются до сих пор. Основной причиной стала война с Россией: Украине пришлось перейти на усиленный режим защиты для борьбы за свою территориальную целостность.

Одними из самых важных видов вооружений, разработанных Украиной, стали самоходные артиллерийские установки Гвоздика и Акация, а также – ракетный комплекс Ольха, крылатая ракета Нептун, бронежилет Корсар-М4.

Украина активно сотрудничает с западными партнерами и соседями. Так, к примеру, США поставили ВСУ противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Турция передала нашим военным беспилотники Bayraktar.

Миротворческие миссии

Вооруженные силы Украины участвуют в миротворческих миссиях под эгидой НАТО, ООН и иных международных организаций начиная с 1992 года. Этим летом сообщалось о 332 военнослужащих ВСУ, которые выполняли задания в рамках восьми международных операций по поддержанию мира и безопасности. Речь идет о шести странах и районе Абьей.

Численность национальных контингентов в рамках Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, а также многонациональных сил НАТО КFOR в Косово – 286 военнослужащих.

Еще 46 украинских военных в качестве нацперсонала участвуют в Миссиях ООН по стабилизации в Мали, ДР Конго, районе Абьей, Южном Судане, а также – на Кипре и в зоне безопасности Приднестровского региона (Молдова).

Фото: Генштаб ЗСУ