6 декабря отмечают День Вооруженных Сил Украины. В этом году исполняется 30 лет со дня создания ВСУ. По этому случаю в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске и Львове состоятся торжества.

Начало – в 18.00. Трансляцию празднования Дня ВСУ и приветствие президента Владимира Зеленского смотрите онлайн на Фактах ICTV.

Владимир Зеленский примет участие в праздновании Дня ВСУ в Харькове. На площади Свободы там будет проведен военный марш, также состоится передача техники боевым бригадам.

Вместе с ним с приветствием выступит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Программа празднования предусматривает показы новых образцов вооружения и военной техники.

В День ВСУ военным вручат государственные награды, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям.

После приветствия президента с Днем ВСУ в Одессе выступит министр обороны Алексей Резников. В городе состоится церемония включения в состав ВМС двух патрульных катеров типа Айленд.

В Краматорске к телемосту присоединится Александр Павлюк – командующий Объединенными силами. Военным передадут 34 единицы ББКМ Козак-2М1.

В Житомирской области Воздушные силы ВСУ получат вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.

Во Львове, Киеве и Одессе представители военных получат 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV.

Также в программе празднования 30-летия ВСУ — концерты, неформальное общение, угощение армейской кашей и чаем.

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