Госпереворот 1 декабря: кто выиграл от заявления и почему в ОП забыли о мятеже через несколько дней

Утром 1 декабря центр Киева в осаде. Полиция и нацгвардия оцепили весь правительственный квартал. Как и обещал глава провластной фракции – все перекрыто. Власть очевидно в ожидании крупных акций протеста. Первый вице-спикер Александр Корниенко даже говорит, что протестующих свозят в Киев из регионов, предлагая 1 тыс. грн в день. Правда, умалчивает кто именно.

На 1 декабря в Киеве действительно были заявлены несколько громких событий. Митинг малых предпринимателей и протестная акция оппозиции. Но народ массово обсуждал анонсированный госпереворот. Президент сам запустил сенсационную волну во время своего прессмарафона.

Такая информация наделала шум на всю Украину и даже на уши поставила наших международных партнеров. Ведь в мятеж, по словам Зеленского, пытались втянуть самого богатого бизнесмена страны – Рината Ахметова.

Впоследствии подробности о возможных мятежниках обнародовал иностранный журналист Кристофер Миллер. По его данным, переворот планировали сотрудник ФСБ и трое чиновников украинского МВД времен Януковича. Народный депутат Владимир Арьев говорит, что лично знает одного из якобы заговорщиков.

СБУ открыла производство только через три дня после сенсационного заявления. Без задержанных и даже без подозреваемых.

По одной из версий, именно из-за неготовности спецслужбы поддержать версию Офиса президента – лишился должности руководитель контрразведки.

Центром Киева бродил любознательный народ – в поисках реальной опасности и переворота. Но ни Порошенко на грейдере, ни других революционеров так и не увидели. Правоохранителей на улицах было чуть ли не больше, чем протестующих. А привычная акция ФЛП с большим запасом поместилась на площади перед Верховной Радой.

Тем временем в сессионном зале Владимир Зеленский как раз провозглашал свое ежегодное послание к парламенту. Все ждали, прежде всего, развития истории с переворотом. Но президент о мятеже – ни пара из уст.

В экспертных кругах всю неделю обсуждали, зачем прозвучало это громкое заявление о втягивании самого богатого украинца в госпереворот?

Теперь эксперты не исключают даже альянс Разумков, Аваков, Гройсман и Кличко. Неспроста все они были замечены на форуме безопасности в Киеве, который проходил параллельно с ежегодным посланием президента.

1 декабря закончилось акциями патриотических сил и на Майдане, и под Офисом президента, которые прошли без эксцессов – мирно и спокойно. Переворот 1 декабря превратился в фарс.

На этом фоне даже послание президента немного потеряло вес. Но что будет дальше? Обострение конфронтации по линии Зеленский – Ахметов или примирение? Никто не берется прогнозировать.