Депутаты зарегистрировали законопроект об избрании в органы местного самоуправления с 16 лет

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №6402 о расширении права участия в политической жизни. В частности, предлагается разрешить избрание в органы местного самоуправления с 16 лет.

Согласно законопроекту граждане могут участвовать в политической жизни страны с 16 лет или выступают за предоставление такого права, например, как в ряде стран Европы.

Так, в Австрии и кое-где в Германии 16-летние голосуют на выборах.

Инициаторы документа указывают на резолюцию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы от октября 2015 года, согласно которой снижение возрастного ценза до 16 лет в долгосрочной перспективе будет оказывать положительное влияние на явку на выборах.

Поскольку в Конституции Украины закреплено, что участвовать в выборах можно только с 18 лет, законопроект предлагает изменения в Избирательный кодекс в части пассивного избирательного права – то есть, права избираться в органы местной власти.

— В то же время, прохождение законопроекта должно определить позицию общества относительно возможности снижения избирательного ценза и для реализации активного избирательного права — то есть возможности голосовать на местных выборах с 16 лет. В случае поддержки в обществе такой идеи необходимо внесение изменений в Конституцию Украины, говорят авторы законопроекта.

В случае принятия законопроекта с 16 лет можно будет:

избираться депутатом городского совета, сельским, поселковым и городским головой (при письменном согласии родителей или опекунов на регистрацию кандидатом на выборах);

вступать в политические партии;

учреждать общественные организации (эта норма будет распространяться и на иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях).

По мнению депутатов, закон поможет молодежи реализоваться в общественно-политической жизни.

Источник: Суспільне