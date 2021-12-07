Расходы на оборону в государственном бюджете на 2022 год составят 6% от валового внутреннего продукта. Это более 323 млрд грн.

Из них на бюджет Министерства обороны на 2022 год выделили 133,5 млрд грн. Еще 85,1 млрд грн планируют направить на покрытие нужд военнослужащих и работников ВСУ, в том числе на оплату труда, питание военнослужащих, закупку вещевого имущества и социальные выплаты личному составу, а также на денежное обеспечение.

В частности, на денежное обеспечение и зарплаты военным потратят 71,2 млрд грн. На развитие стратегической промышленности предусмотрено 7,5 млрд грн.

Также из бюджета на оборону 2022 5,5 млрд грн направят на обеспечение жильем участников АТО/ООС со статусом внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, бюджет на 2022 год позволяет выделить наибольшую за последний период сумму – 5,7 млрд грн – на программы по развитию ракетно-реактивного вооружения и техники для Военно-морских сил.

Еще 28,4 млрд грн из бюджета Министерства обороны 2022 года планируют выделить на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники. В развитие и усовершенствование инфраструктуры инвестируют 5,6 млрд грн.

Для обеспечения деятельности Государственной специальной службы транспорта расходы выросли до 1,3 млрд грн.

Это позволит службе усовершенствовать инфраструктуру Вооруженных сил Украины – строительство и ремонт военных городков, казарменно-жилищного фонда полигонов и охранять важные путепроводы, подстанции и другие объекты транспортной инфраструктуры.