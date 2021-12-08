Погода в Украине 9 декабря будет без осадков и отчасти солнечной. Ночью в некоторых областях температура опустится до -8ºС.

На Западе синоптики прогнозируют от +5ºС до -3ºС днем, а ночью температура опустится до -8ºС. Во всех областях сухо и солнечно.

На Севере столбик термометра поднимется до +4ºС днем, а ночью опустится до -6ºС.

Облачно будет на Юге Украины со средней температурой от +5ºС до +10ºС днем, а ночью до +2ºС. В центральной части Украины тоже затянет облаками: днем ​​от 0ºС до +7ºС и ночью +7ºС до -2ºС.

На Востоке днем ​​столбик термометра будет колебаться от +5ºС до +9ºС, а ночью опустится от +5ºС до +7ºС.

Прогноз погоды на зиму

Зима 2021-2022 в Украине будет теплой. Температура воздуха на значительной территории страны, вероятнее всего, будет колебаться от -5°С до +5°С. Такой прогноз дал климатолог в комментарии Фактам ICTV.

Будет ли зима снежной и какую погоду ожидать Новый год читайте в нашем материале.