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Факты / Украина

Бронирование времени и зоны ожидания: на границе Украины появится электронная очередь для транспорта

Юлия Соколова редактор ленты
вантажівки на кордоні

Кабинет министров запускает экспериментальный проект по организации электронной очереди транспортных средств на государственной границе Украины.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Проект называется: Электронная очередь пересечения границы. Согласно замыслу, он позволит быстро проходить все процедуры оформления на границе, и транспортные средства не будут стоять в очереди по несколько дней.

– Мы неоднократно отмечали, что Украина имеет значительный транспортный потенциал. Но иногда препятствием становятся наши пункты пропуска на границе, где грузовики могут стоять в очередях до двух недель… Чтобы уже сейчас увеличить скорость пропуска на границе, правительство принимает решение о внедрении экспериментального проекта Электронная очередь пересечения границы, — отметил на заседании премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, идея работы электронной очереди будет простой: предусмотрено бронирование времени, когда можно пересечь госграницу. Кроме того, будут созданы комфортные зоны ожидания.

Шмыгаль также напомнил, что в этом году был одобрен план модернизации пунктов пропуска на границе: состоится модернизация 20 таких пунктов, а также строительство 12 новых.

Реализация экспериментального проекта стартует с 15 декабря 2021 года.

Действие проекта будет распространяться на транспортные средства, осуществляющие выезд с территории Украины через автоматические пункты пропуска.

В рамках проекта Электронная очередь предусмотрены такие этапы:

• бронирование места в очереди ожидания пересечения госграницы Украины;

• прибытие транспортного средства в зону ожидания;

• ожидание вызова, после которого транспортное средство сможет въехать в автоматический пункт пропуска;

• прохождение контрольных процедур в автоматическом пункте пропуска для выезда с территории Украины.

Недавно Украина начала спецоперацию Полесье на границе с Беларусью, чтобы сдержать возможный поток мигрантов и не допустить наблюдавшегося на польско-белорусской границе сценария.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, если мигранты попытаются прорваться через госграницу Украины, то доступные силы и средства МВД будут на месте в течение 30 минут.

Фото: УНИАН

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