Кабинет министров запускает экспериментальный проект по организации электронной очереди транспортных средств на государственной границе Украины.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Проект называется: Электронная очередь пересечения границы. Согласно замыслу, он позволит быстро проходить все процедуры оформления на границе, и транспортные средства не будут стоять в очереди по несколько дней.

– Мы неоднократно отмечали, что Украина имеет значительный транспортный потенциал. Но иногда препятствием становятся наши пункты пропуска на границе, где грузовики могут стоять в очередях до двух недель… Чтобы уже сейчас увеличить скорость пропуска на границе, правительство принимает решение о внедрении экспериментального проекта Электронная очередь пересечения границы, — отметил на заседании премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, идея работы электронной очереди будет простой: предусмотрено бронирование времени, когда можно пересечь госграницу. Кроме того, будут созданы комфортные зоны ожидания.

Шмыгаль также напомнил, что в этом году был одобрен план модернизации пунктов пропуска на границе: состоится модернизация 20 таких пунктов, а также строительство 12 новых.

Реализация экспериментального проекта стартует с 15 декабря 2021 года.

Действие проекта будет распространяться на транспортные средства, осуществляющие выезд с территории Украины через автоматические пункты пропуска.

В рамках проекта Электронная очередь предусмотрены такие этапы:

• бронирование места в очереди ожидания пересечения госграницы Украины;

• прибытие транспортного средства в зону ожидания;

• ожидание вызова, после которого транспортное средство сможет въехать в автоматический пункт пропуска;

• прохождение контрольных процедур в автоматическом пункте пропуска для выезда с территории Украины.

Недавно Украина начала спецоперацию Полесье на границе с Беларусью, чтобы сдержать возможный поток мигрантов и не допустить наблюдавшегося на польско-белорусской границе сценария.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, если мигранты попытаются прорваться через госграницу Украины, то доступные силы и средства МВД будут на месте в течение 30 минут.