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Факты / Украина

Необходимо новое перемирие: Украина в ТКГ предлагает провести внеочередное заседание

Валентина Летяк редактор ленты
оос війна на донбасі

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе направила письмо координатору ОБСЕ с предложением провести сегодня, 9 декабря, внеочередное заседание для установления нового перемирия на Донбассе.

Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

– Мною направлено письмо на имя координатора ОБСЕ в ТКГ с доработанным проектом заявления Трехсторонней контактной группы о механизмах обеспечения безусловной реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, разработанного с учетом проведенных в ходе вчерашнего заседания ТКГ обсуждений его ключевых элементов, – уточнил представитель украинской делегации.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки, 8 декабря, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников. В целом ситуация контролируемая.

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала суток, 9 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Источник: РБК-Украина

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