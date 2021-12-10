Погода в Украине в субботу, 11 декабря, будет теплой, как для зимы. В большинстве регионов будет солнечно, местами пройдут осадки в виде дождя.

Подробный прогноз погоды на 11 декабря, смотрите в материале.

Погода в Украине 11 декабря — прогноз

На юге Украины 11 декабря осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет на уровне +7, +13, ночью – +6, +11. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

В восточных регионах в дневные часы +3, +6 ночью температура воздуха опустится максимум до +1. Ветер – 7-12 м/с.

На севере 11 декабря погода будет пасмурной и дождливой. Осадки ожидаются и днем, ​​и ночью.

В течение суток температура воздуха будет одинаковой +6, +8. Только в Сумской области на несколько градусов холоднее +4, +6 днем, а ночью – +3, +5. Скорость ветра будет на уровне 7-12 м/с.

В западных регионах будет солнечно, осадки пройдут только в Ровенской области. В дневные часы суток синоптики прогнозируют +2, +4, ночью похолодает максимум до — 1. Порывы ветра будут достигать 3-8 м/с, но в Закарпатской области — 7-12 м/с.

В центре Украины в субботу будет дождь и днем, и ночью. Только в Днепропетровской области в ночные часы осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток будет на уровне +6, +8. Ветер – 7-12 м/с.

В Киеве 11 декабря пойдет дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем ​​и ночью. Скорость ветра – 7-12 м/с.

Погода на Новый год

По прогнозам синоптиков, снега на Новый год ожидать не стоит. Образованию снежного покрова будет мешать высокая температура воздуха.

В первый месяц зимы осадки могут пройти только в виде дождя или мокрого снега. Средняя месячная температура ожидается от -4 до +3.

Детальнее о погоде на Новый год читайте в материале.