Украина не сможет отразить атаку России без поддержки Запада – начальник ГУР Буданов

Украинские военные не смогут отбить атаку России в случае полномасштабного наступления, для этого необходима поддержка Запада. Такое мнение выразил Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом он заявил в интервью американским журналистам.

– К сожалению, на данном этапе Украина должна быть объективной. Нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется, без поддержки западных сил.

Начальник ГУР рассказал, что отсутствие четких обязательств со стороны западных партнеров ужасает украинских чиновников. Если Россия действительно вторгнется в Украину, это будет настоящей катастрофой. Потому другие страны должны оказать военно-техническую поддержку уже сейчас.

— Им нужно решить, союзники ли мы, как они заявляют, и в этом случае союзники помогают друг другу, или они должны сказать, что это не совсем так. Если цивилизованный мир хочет избежать катастрофы, а это будет катастрофой для всех, нам нужна военно-техническая поддержка сейчас — не завтра, не послезавтра, не через год. Сейчас.

Глава разведки предполагает, что вторжение РФ может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов, которые будут направлены на склады боеприпасов и военных в окопах.

По его словам, украинские военные будут выведены из строя. Руководство не сможет координировать оборону и обеспечить фронт. После этого ответственность за ведение боя ляжет на командиров фронта.

Читайте:

Фото: Mil.in.ua