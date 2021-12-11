Госпогранслужба Украины и посольство США подписали план совместных действий по усилению безопасности северного и восточного участков границы.

– Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов США, – рассказала начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Посольства США в Украине Сара Лангенкомп.

Как уточняется, проект предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

– Наш визит очень своевременный, поскольку Украина переживает непростые времена и беспрецедентные вызовы на границах, – сообщила Лангенкомп.

По ее словам, этот проект поможет повысить эффективность Госпогранслужбы для охраны северной и восточной границ, а также – для лучшего противодействия возникающим угрозам нацбезопасности Украины.

Первый заместитель Председателя ГПСУ Владимир Никифоренко подчеркнул, что речь идет, в первую очередь, об обеспечению неотложных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы, о защите персонала и обеспечении личной безопасности.

– Мы имеем сегодня очень непростую ситуацию на востоке Украины, на северных границах и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе, – рассказал Никифоренко.